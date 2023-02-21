Зиненко (Видюкова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиненко (Видюкова) Любовь Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1958

Отец: Видюков Виктор

Мать: Видюкова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
25.11.1981

Дочь: Вихтерпал Ольга Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
03.08.1983

Дочь: Курбатова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.09.1985

Дочь: Зиненко Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
21.03.1987

Сын: Зиненко Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
12.08.1988

Дочь: Семенова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
29.04.1990

Сын: Зиненко Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиненко Сергей Васильевич

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