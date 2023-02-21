Зиненко (Видюкова) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1958
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1958
Отец: Видюков Виктор
Мать: Видюкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1981
Дочь: Вихтерпал Ольга Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
03.08.1983
Дочь: Курбатова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.09.1985
Дочь: Зиненко Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1987
Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1988
Дочь: Семенова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
29.04.1990
Отец ребёнка: Зиненко Сергей Васильевич
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно