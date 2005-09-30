Зиненко Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиненко Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985

Отец: Зиненко Сергей Васильевич

Мать: Зиненко Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
30.09.2005

Дочь: Зиненко Алина Сергеевна

Отец ребёнка: Шидловский Сергей

Рождение ребёнка
09.05.2007

Дочь: Зиненко Милана Сергеевна

Отец ребёнка: Шидловский Сергей

Рождение ребёнка
17.03.2016

Сын: Зиненко Артем Сергеевич

Отец ребёнка: Шидловский Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Сергей

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