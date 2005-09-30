Зиненко Светлана Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1985
Рождение ребёнка
30.09.2005
Дочь: Зиненко Алина Сергеевна
Отец ребёнка: Шидловский Сергей
Рождение ребёнка
09.05.2007
Дочь: Зиненко Милана Сергеевна
Отец ребёнка: Шидловский Сергей
Рождение ребёнка
17.03.2016
Отец ребёнка: Шидловский Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шидловский Сергей