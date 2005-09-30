Шидловский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШидловский Сергей

Шидловский Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.2005

Дочь: Зиненко Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
09.05.2007

Дочь: Зиненко Милана Сергеевна

Мать ребёнка: Зиненко Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
17.03.2016

Сын: Зиненко Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Зиненко Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиненко Светлана Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close