Шидловский Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.2005
Дочь: Зиненко Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
09.05.2007
Дочь: Зиненко Милана Сергеевна
Мать ребёнка: Зиненко Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
17.03.2016
Мать ребёнка: Зиненко Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно