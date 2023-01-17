Сальникова Устиния Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Устиния Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Афонасей Алексеев

Мать: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
25.03.1846 ст.

Сын: Сальников Ефим Иванович

Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.05.1848 ст.

Дочь: Кабанова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сальников Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Сальникова Арина Ивановна

Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Иван Филимонович

Смерть
Неизвестно
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