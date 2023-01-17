Сальникова Устиния Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: Афонасей Алексеев
Мать: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
25.03.1846 ст.
Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович
Рождение ребёнка
14.05.1848 ст.
Дочь: Кабанова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Сальникова Арина Ивановна
Отец ребёнка: Сальников Иван Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно