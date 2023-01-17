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Сальников Иван Филимонович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Сальников Фолимон Петров

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1846 ст.

Сын: Сальников Ефим Иванович

Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.05.1848 ст.

Дочь: Кабанова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Сальников Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Сальникова Арина Ивановна

Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Сальников Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Устиния Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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