Сальников Иван Филимонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Сальников Фолимон Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1846 ст.
Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
14.05.1848 ст.
Дочь: Кабанова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Сальникова Арина Ивановна
Мать ребёнка: Сальникова Устиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Сальников Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно