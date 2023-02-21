Елена Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Максим Афанасьев
Отец ребёнка: Афонасей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Прасковья Афанасьева
Отец ребёнка: Афонасей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Сальникова Устиния Афанасьевна
Отец ребёнка: Афонасей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасей Алексеев
Смерть
Неизвестно