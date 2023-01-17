Сальников Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения25.03.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1846 ст.
Бракосочетание
08.11.1863 ст.
невеста : незаконнорожденная солдатки Марии Матвеевой Лукия(по кр.отцу) Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.
Дочь: Сальникова Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1878 ст.
Сын: Сальников Матвей Ефимович
Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна
Рождение ребёнка
04.04.1881 ст.
Сын: Сальников Василий Ефимович
Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.
Дочь: Сальникова Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна
Смерть
Неизвестно