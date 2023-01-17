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Сальников Ефим Иванович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.03.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1846 ст.

Отец: Сальников Иван Филимонович

Мать: Сальникова Устиния Афанасьевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.11.1863 ст.

Жена: Сальникова Лукия Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
невеста : незаконнорожденная солдатки Марии Матвеевой Лукия(по кр.отцу) Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.

Дочь: Сальникова Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Сальников Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1878 ст.

Сын: Сальников Матвей Ефимович

Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1881 ст.

Сын: Сальников Василий Ефимович

Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1887 ст.

Дочь: Сальникова Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Сальникова Лукия Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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