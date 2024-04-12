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Кожанов Агей Яковлевич

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кожанов Яков Ефимович

Мать: Марья Ларионовна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кожанов Степан Агеевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Андронова Матрона Агеевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сидорина Евдокия Агеевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Акимина Агеевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайловна

Смерть
1900
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