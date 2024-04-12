Кожанов Агей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кожанов Яков Ефимович
Мать: Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Андронова Матрона Агеевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Сидорина Евдокия Агеевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Акимина Агеевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайловна
Смерть
1900