Кожанов Яков Ефимович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кожанов Ефим Петрович
Бракосочетание
Около 1848
Жена: Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Васичкина Еверемия Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Марья Ларионовна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Марья Ларионовна
Бракосочетание
1865
Жена: Гликерия Прохоровна
Рождение ребёнка
10.12.1871
Сын: Кожанов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Гликерия Прохоровна
Смерть
1907