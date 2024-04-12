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Кожанов Яков Ефимович

Место рождения

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кожанов Ефим Петрович

Мать: Кожанова Татьяна Семеновна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Около 1848

Жена: Марья Ларионовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кожанов Агей Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Ларионовна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Васичкина Еверемия Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Ларионовна

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Ларионовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Марья Ларионовна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кожанов Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Марья Ларионовна

Бракосочетание
1865

Жена: Гликерия Прохоровна

Рождение ребёнка
10.12.1871

Сын: Кожанов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Гликерия Прохоровна

Смерть
1907
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