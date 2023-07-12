Кожанов Степан Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Кожанов Агей Яковлевич
Мать: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.09.1903
Дочь: Надежда Степановна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно