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Кожанов Степан Агеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кожанов Агей Яковлевич

Мать: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.09.1903

Дочь: Надежда Степановна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кожанов Иван Степанович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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