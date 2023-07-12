Кожанов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожанов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кожанов Степан Агеевич

Мать: Татьяна Дмитриевна

Смерть
1941
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