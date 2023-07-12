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Кожанов Иван Степанович
Кожанов Иван Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Кожанов Степан Агеевич
1866 г.р.
Мать
(Зуйкова) Татьяна Дмитриевна
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец:
Кожанов Степан Агеевич
Мать:
Татьяна Дмитриевна
Смерть
1941
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