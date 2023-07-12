(Панфилова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Панфилова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кожанов Степан Агеевич

Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Андронова Матрона Агеевна

Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сидорина Евдокия Агеевна

Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Акимина Агеевна

Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Агей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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