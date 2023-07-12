(Панфилова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Андронова Матрона Агеевна
Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Сидорина Евдокия Агеевна
Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Акимина Агеевна
Отец ребёнка: Кожанов Агей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно