(Зуйкова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Кожанов Степан Агеевич
Рождение ребёнка
13.09.1903
Дочь: Надежда Степановна
Отец ребёнка: Кожанов Степан Агеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Кожанов Степан Агеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно