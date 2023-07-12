(Зуйкова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зуйкова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Кожанов Степан Агеевич

Рождение ребёнка
13.09.1903

Дочь: Надежда Степановна

Отец ребёнка: Кожанов Степан Агеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кожанов Иван Степанович

Отец ребёнка: Кожанов Степан Агеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Степан Агеевич

Смерть
Неизвестно
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