Марья Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиОколо 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Васичкина Еверемия Яковлевна
Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович
Смерть
Около 1863