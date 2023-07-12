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Марья Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Около 1863

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1848

Муж: Кожанов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кожанов Агей Яковлевич

Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Васичкина Еверемия Яковлевна

Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович

Муранка, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кожанов Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Кожанов Яков Ефимович

Смерть
Около 1863
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