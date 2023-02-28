Иван Игнатов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857
Отец: Игнат (Ульян Игнатов)
Мать: Матрона Захарова
Бракосочетание
09.02.1886
Жена: Акилина Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Филипп Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
Смерть
Неизвестно