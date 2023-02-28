Иван Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Игнатов

Иван Игнатов

avatar

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

После 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857

Отец: Игнат (Ульян Игнатов)

Мать: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1886

Жена: Акилина Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Филипп Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close