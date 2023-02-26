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Акилина Сергеева

Место рождения

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Иван Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Филипп Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Игнатов

Рождение ребёнка
18.01.1896

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Игнатов

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Игнатов

Смерть
Неизвестно
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