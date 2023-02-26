Акилина Сергеева
Место рожденияд.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.02.1886
Муж: Иван Игнатов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Филипп Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Игнатов
Рождение ребёнка
18.01.1896
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Игнатов
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Игнатов
Смерть
Неизвестно