Игнат (Ульян Игнатов)
Место рождения
Дата рождения28.01.1825
Дата смерти19.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1825
Отец: Ульян Никифоров
Мать: Стефанида Иванова
Бракосочетание
24.09.1850
Жена: Матрона Захарова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1852
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
17.01.1855
Дочь: Мария Ульянова
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
06.09.1857
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Иван Игнатов
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
22.04.1860
Дочь: Александра Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Наталия Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Захарова
Смерть
19.04.1879