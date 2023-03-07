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Игнат (Ульян Игнатов)

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.01.1825

Дата смерти

19.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1825

Отец: Ульян Никифоров

Мать: Стефанида Иванова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.09.1850

Жена: Матрона Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1852

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1855

Дочь: Мария Ульянова

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1857

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Иван Игнатов

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1860

Дочь: Александра Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Наталия Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.04.1879
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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