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Матрона Захарова

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

06.05.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.09.1850

Муж: Игнат (Ульян Игнатов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1852

Дочь: Анна Игнатова

Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1855

Дочь: Мария Ульянова

Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1857

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
После 1857

Сын: Иван Игнатов

Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1860

Дочь: Александра Игнатова

Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Наталия Игнатова

Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
06.05.1881
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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