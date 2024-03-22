Матрона Захарова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти06.05.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
24.09.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1852
Дочь: Анна Игнатова
Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)
Рождение ребёнка
17.01.1855
Дочь: Мария Ульянова
Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)
Рождение ребёнка
06.09.1857
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)
Рождение ребёнка
После 1857
Сын: Иван Игнатов
Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)
Рождение ребёнка
22.04.1860
Дочь: Александра Игнатова
Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Наталия Игнатова
Отец ребёнка: Игнат (Ульян Игнатов)
Смерть
06.05.1881
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище