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Наталия Игнатова

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Игнат (Ульян Игнатов)

Мать: Матрона Захарова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Григорий Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Стефанов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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