Наталия Игнатова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Игнат (Ульян Игнатов)
Мать: Матрона Захарова
Бракосочетание
30.01.1887
Муж: Григорий Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Стефанов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно