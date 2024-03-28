Авроров Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1905
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1905
Образование
Неизвестно
высшее, известный вет. врач
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Кузнецова (Авророва) Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Авророва (Тяпкова) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
25.08.1932
Мать ребёнка: Авророва (Тяпкова) Зинаида Алексеевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Авроров Александр Борисович
Мать ребёнка: Авророва (Тяпкова) Зинаида Алексеевна
Смерть
1987
Похороны
1987