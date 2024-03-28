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Авроров Борис Николаевич

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

13.09.1905

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1905

Отец: Авроров Николай Александрович

Мать: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
высшее, известный вет. врач
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Кузнецова (Авророва) Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Авророва (Тяпкова) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
25.08.1932

Сын: Авроров Юрий Борисович

Мать ребёнка: Авророва (Тяпкова) Зинаида Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Авроров Александр Борисович

Мать ребёнка: Авророва (Тяпкова) Зинаида Алексеевна

Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
1987

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