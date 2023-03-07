Авроров Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1917
Дата смерти05.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1917
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Людмила Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, Россия
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Воронеж
Профессор Воронежского Государственного Аграрного Университета имена Петра 1
Смерть
05.09.1992