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Авроров Владимир Николаевич

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.11.1917

Дата смерти

05.09.1992

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

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Дети

1939 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1917

Отец: Авроров Николай Александрович

Мать: Авророва Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Людмила Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, Россия
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Воронеж
Профессор Воронежского Государственного Аграрного Университета имена Петра 1
Смерть
05.09.1992
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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