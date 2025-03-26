Авророва Леонора Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАвророва Леонора

Авророва Леонора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авроров Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Авророва) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Авроров Владимир Николаевич

Казань, Россия
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авроров Владимир Николаевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авроров Владимир Николаевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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