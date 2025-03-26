Авророва Леонора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Авророва) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Авроров Владимир Николаевич
Казань, Россия
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авроров Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авроров Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно