(Авророва) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авророва) Людмила Владимировна

Место рождения

Казань, Россия

Дата рождения

1939

Дата смерти

30.05.2000

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Авроров Владимир Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Казань, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.2000
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
2000
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область