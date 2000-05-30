(Авророва) Людмила Владимировна
Место рожденияКазань, Россия
Дата рождения1939
Дата смерти30.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Авроров Владимир Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Казань, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.2000
Похороны
2000