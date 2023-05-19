Авроров Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения06.12.1870
Дата смерти29.11.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1870
Образование
1892
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Духовную семинарию
Работа или профессия
Между 12.08.1898 и 1930
Священник
Бракосочетание
14.10.1898
с. Панфилово, Муромский у., Владимирская губ.
Фонд 590 опись 29 дело 177. 1898 год 14 октября. Окончивший курс Духовной семинарии Николай Александрович Авроров 28 лет и после умершего священника села Панфилово дочь Александра Ивановна Миловидов... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Авроров Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1901
Сын: Авроров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1905
Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1908
Дочь: Нина Николаевна
Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1917
Сын: Авроров Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна
Смерть
29.11.1938