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Авроров Николай Александрович

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.12.1870

Дата смерти

29.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1870

Отец: Авроров Александр Фёдорович

Мать: Авророва Елизавета Фёдоровна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Образование
1892
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Духовную семинарию
Работа или профессия
Между 12.08.1898 и 1930
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Священник
Бракосочетание
14.10.1898

Жена: Авророва Александра Ивановна

с. Панфилово, Муромский у., Владимирская губ.
Фонд 590 опись 29 дело 177. 1898 год 14 октября. Окончивший курс Духовной семинарии Николай Александрович Авроров 28 лет и после умершего священника села Панфилово дочь Александра Ивановна Миловидов... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Авроров Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.05.1901

Сын: Авроров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.09.1905

Сын: Авроров Борис Николаевич

Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.12.1908

Дочь: Нина Николаевна

Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.11.1917

Сын: Авроров Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Авророва Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
29.11.1938
Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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