Авророва (Аедоницкая) Елизавета Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Отец: Аедоницкий Фёдор Андреевич
Мать: Аедоницкая ?
Сын: Авроров Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Сын: Авроров Николай Александрович
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Сын: Авроров Павел Александрович
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Сын: Авроров Андрей Александрович
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Сын: Авроров Константин Александрович
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Дочь: Крестовоздвижениская Мария Александровна
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Дочь: Юдицкая Анна Александровна
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович
Сын: Авроров Иван Александрович
Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович