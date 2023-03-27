Авророва (Аедоницкая) Елизавета Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва (Аедоницкая) Елизавета Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аедоницкий Фёдор Андреевич

Мать: Аедоницкая ?

Рождение ребёнка
1868

Сын: Авроров Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.12.1870

Сын: Авроров Николай Александрович

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.01.1872

Сын: Авроров Павел Александрович

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1878

Сын: Авроров Андрей Александрович

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
По новому стилю родился 21 августа 1878
Рождение ребёнка
13.08.1887

Сын: Авроров Константин Александрович

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Крестовоздвижениская Мария Александровна

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдицкая Анна Александровна

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авроров Иван Александрович

Отец ребёнка: Авроров Александр Фёдорович

Смерть
Неизвестно