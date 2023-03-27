Аедоницкий Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти?.12.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Аедоницкий Фёдор Андреевич
Мать: Аедоницкая ?
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лидия Павловна
Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Надежда Павловна
Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аедоницкий Кузьма Павлович
Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
протодиакон
Смерть
?.12.1922