Аедоницкий Павел Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аедоницкий Павел Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

?.12.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Аедоницкий Фёдор Андреевич

Мать: Аедоницкая ?

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Лидия Павловна

Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Надежда Павловна

Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аедоницкий Кузьма Павлович

Мать ребёнка: Аедоницкая Екатерина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Работа или профессия
Неизвестно
протодиакон
Смерть
?.12.1922
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