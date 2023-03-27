Аедоницкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Аедоницкий Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Аедоницкий Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Аедоницкий Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Никольская Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авророва Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич