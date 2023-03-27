Аедоницкая ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аедоницкая ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Аедоницкий Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Аедоницкий Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Аедоницкий Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Никольская Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авророва Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Аедоницкий Фёдор Андреевич

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