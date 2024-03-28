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Авроров Сергей Николаевич

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Место рождения

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

29.05.1901

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1901

Отец: Авроров Николай Александрович

Мать: Авророва (Миловидова) Александра Ивановна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авроров Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Авророва) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Авроров Ольга Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авроров Ольга Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Муром, округ Муром, Владимирская область
Ветеринарный врач
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринарный врач
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринарный врач
Рождение ребёнка
21.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авроров Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авроров Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авроров Ольга Алексеевна

Смерть
1968
Муром, округ Муром, Владимирская область

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