Авроров Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1901
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Авророва) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Авроров Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авроров Ольга Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринарный врач
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринарный врач
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринарный врач
Рождение ребёнка
21.02.1935
Рождение ребёнка
29.12.1936
Рождение ребёнка
1944
Смерть
1968