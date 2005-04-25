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Авроров Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

25.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Авроров Борис Николаевич

Мать: Авророва Зинаида Алексеевна

Бракосочетание
09.05.1939

Жена: Авророва Маргарита Серафимовна

Казань, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авророва Маргарита Серафимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.04.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Санкт-Петербург
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