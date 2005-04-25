Авроров Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти25.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Бракосочетание
09.05.1939
Казань, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авророва Маргарита Серафимовна
Смерть
25.04.2005
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Санкт-Петербург