Авророва Маргарита Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва Маргарита Серафимовна

Место рождения

г. Горький

Дата рождения

27.06.1937

Дата смерти

14.10.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Горький
Бракосочетание
09.05.1939

Муж: Авроров Александр Борисович

Казань, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авроров Александр Борисович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.10.2022
Санкт Петербург, Россия
Похороны
18.10.2022
Южное кладбище, Санкт-Петербург
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