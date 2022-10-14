Авророва Маргарита Серафимовна
Место рожденияг. Горький
Дата рождения27.06.1937
Дата смерти14.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1939
Казань, Россия
Рождение ребёнка
15.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авроров Александр Борисович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.10.2022
Санкт Петербург, Россия
Похороны
18.10.2022
Южное кладбище, Санкт-Петербург