Полянская (Хромова) Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Хромова) Евдокия Савельевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Хромов Савелий Иванович

Мать: Хромова Евфросинья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Зверева Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Полянский Андрон Никифорофич

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Полянская Анисия Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Полянская Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Полянский Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Полянская Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Полянский Василий Никифорович

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Полянская Соломия Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Полянский Петр Никифорович

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Полянская Мавра Никифоровна

Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Полянский Иван Петрович

Отец ребёнка: Полянский Петр Никифорович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Никифор Степанович

Смерть
Неизвестно
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