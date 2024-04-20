Полянская (Хромова) Евдокия Савельевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Зверева Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Сын: Полянский Андрон Никифорофич
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Дочь: Полянская Анисия Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Дочь: Полянская Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Сын: Полянский Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Дочь: Полянская Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Сын: Полянский Василий Никифорович
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Дочь: Полянская Соломия Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Сын: Полянский Петр Никифорович
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Дочь: Полянская Мавра Никифоровна
Отец ребёнка: Полянский Никифор Степанович
Отец ребёнка: Полянский Петр Никифорович