Хромова (Пломикова Вопрос) Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Пломикова Вопрос) Евфросинья Ивановна

Место рождения

Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекаменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Полянская Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Хромов Павел Савельевич

Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Хромова Марина Савельевна

Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Хромов Афанасий Савельевич

Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромов Савелий Иванович

Смерть
Неизвестно
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