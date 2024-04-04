Хромова (Пломикова Вопрос) Евфросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Полянская Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Хромова Марина Савельевна
Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хромов Афанасий Савельевич
Отец ребёнка: Хромов Савелий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно