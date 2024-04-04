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Хромов Савелий Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Хромов Иван

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Полянская Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Хромов Павел Савельевич

Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Хромова Марина Савельевна

Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Хромов Афанасий Савельевич

Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Евфросинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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