Хромов Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Хромов Иван
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Полянская Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Хромова Марина Савельевна
Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хромов Афанасий Савельевич
Мать ребёнка: Хромова Евфросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно