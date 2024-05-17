Полянский Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1819
Сын: Полянский Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
1859 в крестных
Рождение ребёнка
1827
Сын: Полянский Кондрат Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Полянский Яков Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Полянский Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно