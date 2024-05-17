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Полянский Василий Никифорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Полянский Никифор Степанович

Мать: Полянская (Хромова) Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Полянский Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в крестных
Рождение ребёнка
1827

Сын: Полянский Кондрат Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Полянский Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Полянский Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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