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Полянский Яков Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полянский Василий

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.10.1859

Сын: Полянский Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Иулиана Самойловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1861

Сын: Полянский Флегонт Яковлевич

Мать ребёнка: Иулиана Самойловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.05.1862

Сын: Полянский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Иулиана Самойловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иулиана Самойловна

Смерть
Неизвестно
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