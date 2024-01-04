Полянский Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полянский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1859
Сын: Полянский Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Иулиана Самойловна
Рождение ребёнка
04.04.1861
Сын: Полянский Флегонт Яковлевич
Мать ребёнка: Иулиана Самойловна
Рождение ребёнка
09.05.1862
Сын: Полянский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Иулиана Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иулиана Самойловна
Смерть
Неизвестно