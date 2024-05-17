Полянская -- Иулиана Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1859
Сын: Полянский Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1861
Сын: Полянский Флегонт Яковлевич
Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1862
Сын: Полянский Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1875
Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно