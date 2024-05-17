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Полянская -- Иулиана Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Яков Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1859

Сын: Полянский Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1861

Сын: Полянский Флегонт Яковлевич

Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.05.1862

Сын: Полянский Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.09.1875

Сын: Полянский Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Полянский Яков Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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