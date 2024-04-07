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Полянский Никифор Степанович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Полянский Степан Иванович

Мать: Полянская Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Зверева Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Полянский Андрон Никифорофич

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Полянская Анисия Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Полянская Ирина Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Полянский Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Полянская Марина Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Полянский Василий Никифорович

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Полянская Соломия Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Полянский Петр Никифорович

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Полянская Мавра Никифоровна

Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Евдокия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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