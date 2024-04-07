Полянский Никифор Степанович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Зверева Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Сын: Полянский Андрон Никифорофич
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Дочь: Полянская Анисия Никифоровна
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Дочь: Полянская Ирина Никифоровна
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Сын: Полянский Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Дочь: Полянская Марина Никифоровна
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Сын: Полянский Василий Никифорович
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Дочь: Полянская Соломия Никифоровна
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Сын: Полянский Петр Никифорович
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна
Дочь: Полянская Мавра Никифоровна
Мать ребёнка: Полянская Евдокия Савельевна