Полянская (Дурнева) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1760
Сын: Полянский Никифор Степанович
Отец ребёнка: Полянский Степан Иванович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Полянский Сергей Степанович
Отец ребёнка: Полянский Степан Иванович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Полянский Яков Степанович
Отец ребёнка: Полянский Степан Иванович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Полянский Флор Степанович
Отец ребёнка: Полянский Степан Иванович
в 1785 отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1776
Сын: Полянский Влас Степанович
Отец ребёнка: Полянский Степан Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Полянская Фекла Степановна
Отец ребёнка: Полянский Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно