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Полянский Степан Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Полянский Никифор Степанович

Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Полянский Сергей Степанович

Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Полянский Яков Степанович

Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Полянский Флор Степанович

Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
в 1785 отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1776

Сын: Полянский Влас Степанович

Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Полянская Фекла Степановна

Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская Параскева Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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