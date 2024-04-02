Полянский Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1760
Сын: Полянский Никифор Степанович
Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Полянский Сергей Степанович
Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Полянский Яков Степанович
Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Полянский Флор Степанович
Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна
в 1785 отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1776
Сын: Полянский Влас Степанович
Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Полянская Фекла Степановна
Мать ребёнка: Полянская Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно