Полянский Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Полянский Василий Никифорович
Мать: не указана
1859 в крестных
Рождение ребёнка
1854
Сын: Полянский Федор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Полянский Феоктист Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Полянский Никита Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно