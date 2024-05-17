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Полянский Филипп Васильевич

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Полянский Василий Никифорович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в крестных
Рождение ребёнка
1854

Сын: Полянский Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Полянский Феоктист Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Полянский Никита Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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