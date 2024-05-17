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Полянский Федор Филиппович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Полянский Филипп Васильевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богдашова -Полянская- -- Матрена Ванифатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Новикова (Полянская) Степанида Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1895

Сын: Полянский Иван Федорович

Мать ребёнка: Богдашова -Полянская- -- Матрена Ванифатовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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