Полянский Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Полянский Филипп Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Новикова (Полянская) Степанида Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1895
Мать ребёнка: Богдашова -Полянская- -- Матрена Ванифатовна
Смерть
Неизвестно