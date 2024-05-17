Богдашова -Полянская- -- Матрена Ванифатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдашова -Полянская- -- Матрена Ванифатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.
1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полянский Федор Филиппович

Рождение ребёнка
18.05.1895

Сын: Полянский Иван Федорович

Отец ребёнка: Полянский Федор Филиппович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
14.01.1898

Муж: Богдашов Степан Максимович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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