Богдашова -Полянская- -- Матрена Ванифатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1895
Отец ребёнка: Полянский Федор Филиппович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
14.01.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно