Богдашов Степан Максимович
Место рождениядеревня Любимово, Уксянской волости, Шадринского уезда, Пермской волости
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Богдашов Максим
деревня Любимово, Уксянской волости, Шадринского уезда, Пермской волости
Бракосочетание
14.01.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно