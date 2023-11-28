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Богдашов Степан Максимович

Место рождения

деревня Любимово, Уксянской волости, Шадринского уезда, Пермской волости

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Богдашов Максим

Мать: не указана

деревня Любимово, Уксянской волости, Шадринского уезда, Пермской волости
Бракосочетание
14.01.1898

Жена: Богдашова -Полянская- -- Матрена Ванифатовна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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