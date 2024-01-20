Богдашов Максим
Место рождениядеревня Любимово, Уксянской волости, Шадринского уезда, Пермской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Богдашов Степан Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Щапова (Богдашова) Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно