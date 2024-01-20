Богдашов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богдашов Максим

Место рождения

деревня Любимово, Уксянской волости, Шадринского уезда, Пермской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Богдашов Степан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Щапова (Богдашова) Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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