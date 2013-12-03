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Шерстобитов Всеволод Васильевич

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

03.05.1921

Дата смерти

03.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1921

Отец: Шерстобитов Василий Александрович

Мать: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
07.01.1947

Жена: Шерстобитова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1947

Дочь: Хуррамова Людмила Всеволодовна

Мать ребёнка: Шерстобитова Валентина Ивановна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЛИИЖТ
Смерть
03.12.2013
Пушкин, Царскосельский уезд
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