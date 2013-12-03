Шерстобитов Всеволод Васильевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1921
Дата смерти03.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1921
Бракосочетание
07.01.1947
Рождение ребёнка
31.10.1947
Дочь: Хуррамова Людмила Всеволодовна
Мать ребёнка: Шерстобитова Валентина Ивановна
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЛИИЖТ
Смерть
03.12.2013
Пушкин, Царскосельский уезд