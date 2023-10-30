Шерстобитова (Перевозкина) Евдокия Виссарионовна
Место рождения
Дата рождения14.02.1882 ст.
Дата смерти19.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.
Сын: Шерстобитов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1907
Сын: Шерстобитов Виталий (Виктор) Васильевич
Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович
Рождение ребёнка
31.05.1909
Сын: Шерстобитов Валериан Васильевич
Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович
Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.03.1917 ст.
Сын: Шерстобитов Ливерий Васильевич
Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович
Суерка, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.02.1919
Сын: Шерстобитов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович
Рождение ребёнка
03.05.1921
Сын: Шерстобитов Всеволод Васильевич
Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1952
Павловск, Царскосельский уезд