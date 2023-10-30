Шерстобитова (Перевозкина) Евдокия Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстобитова (Перевозкина) Евдокия Виссарионовна

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

14.02.1882 ст.

Дата смерти

19.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1882 ст.

Отец: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Мать: Перевозкина Дарья Георгиевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.

Сын: Шерстобитов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.06.1907

Сын: Шерстобитов Виталий (Виктор) Васильевич

Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович

Рождение ребёнка
31.05.1909

Сын: Шерстобитов Валериан Васильевич

Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.03.1917 ст.

Сын: Шерстобитов Ливерий Васильевич

Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович

Суерка, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Шерстобитов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.05.1921

Сын: Шерстобитов Всеволод Васильевич

Отец ребёнка: Шерстобитов Василий Александрович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстобитов Василий Александрович

Смерть
19.09.1952
Павловск, Царскосельский уезд
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