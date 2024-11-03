Перевозкина (Елохина) Дарья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкина (Елохина) Дарья Георгиевна

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Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

03.03.1856 ст.

Дата смерти

03.02.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: Елохина (Бекишева) Анастасия Стефанова

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
16.07.1872 ст.

Муж: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.

Сын: Перевозкин Федор Виссарионович

Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
МК Градо-Ялуторовского Сретенского собора, ГА в г. Тобольске, плёнка 2390010, стр. 23 Родители: города Ялуторовска крестьянин Томиловской волости Виссарион Георгиев Перевозкин и законная жена его Дар... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1880 ст.

Сын: Перевозкин Дмитрий Виссарионович

Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.02.1882 ст.

Дочь: Шерстобитова (Перевозкина) Евдокия Виссарионовна

Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Мишурина (Перевозкина) Клавдия Виссарионовна

Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Михайлова (Перевозкина) Елизавета Виссарионовна

Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Рождение ребёнка
25.11.1898 ст.

Сын: Перевозкин Георгий Виссарионович

Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
03.02.1914 ст.
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

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