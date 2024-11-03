Перевозкина (Елохина) Дарья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1856 ст.
Дата смерти03.02.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1856 ст.
Отец: не указан
Бракосочетание
16.07.1872 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.
Сын: Перевозкин Федор Виссарионович
Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич
МК Градо-Ялуторовского Сретенского собора, ГА в г. Тобольске, плёнка 2390010, стр. 23 Родители: города Ялуторовска крестьянин Томиловской волости Виссарион Георгиев Перевозкин и законная жена его Дар... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1880 ст.
Сын: Перевозкин Дмитрий Виссарионович
Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич
Рождение ребёнка
14.02.1882 ст.
Дочь: Шерстобитова (Перевозкина) Евдокия Виссарионовна
Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Мишурина (Перевозкина) Клавдия Виссарионовна
Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Михайлова (Перевозкина) Елизавета Виссарионовна
Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич
Рождение ребёнка
25.11.1898 ст.
Сын: Перевозкин Георгий Виссарионович
Отец ребёнка: Перевозкин Виссарион Георгиевич
Смерть
03.02.1914 ст.