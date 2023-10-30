Перевозкин Виссарион Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкин Виссарион Георгиевич

Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

03.06.1850 ст.

Дата смерти

27.05.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1850 ст.

Отец: Перевозкин Егор (Георгий) Васильев

Мать: Перевозкина Акилина Алексеевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
16.07.1872 ст.

Жена: Перевозкина Дарья Георгиевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Перевозкин Федор Виссарионович

Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.10.1880 ст.

Сын: Перевозкин Дмитрий Виссарионович

Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.02.1882 ст.

Дочь: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.05.1891

Дочь: Перевозкина Клавдия Виссарионовна

Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Михайлова Елизавета Виссарионовна

Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна

Рождение ребёнка
25.11.1898 ст.

Сын: Перевозкин Георгий Виссарионович

Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Смерть
27.05.1908 ст.
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
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