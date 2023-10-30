Перевозкин Виссарион Георгиевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1850 ст.
Дата смерти27.05.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1850 ст.
Бракосочетание
16.07.1872 ст.
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Перевозкин Федор Виссарионович
Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна
Рождение ребёнка
19.10.1880 ст.
Сын: Перевозкин Дмитрий Виссарионович
Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна
Рождение ребёнка
14.02.1882 ст.
Дочь: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна
Рождение ребёнка
01.05.1891
Дочь: Перевозкина Клавдия Виссарионовна
Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Михайлова Елизавета Виссарионовна
Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна
Рождение ребёнка
25.11.1898 ст.
Сын: Перевозкин Георгий Виссарионович
Мать ребёнка: Перевозкина Дарья Георгиевна
Смерть
27.05.1908 ст.