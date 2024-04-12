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Шерстобитов Василий Александрович

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

14.11.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Шерстобитов Александр Григорьевич

Мать: Шерстобитова Александра Григорьевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Работа или профессия
С 21.09.1899 по 10.10.1901 ст.
Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Верхне-Алабугская церковь во имя Казанской иконы Божьей матери, Курганский уезд И.д. псаломщика. В 1900 г. за выдающуюся деятельность по организации церковного хора объявлена благодарность Епархиально... Показать все
Посвящение в духовный сан
С 21.06.1902 по 08.06.1905 ст.
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Церковь Николая Чудотворца и Екатерины, село Терсюкское Ялуторовского уезда. Псаломщик. Принят в духовное звание.
Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.

Сын: Шерстобитов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.06.1907

Сын: Шерстобитов Виталий (Виктор) Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Рождение ребёнка
31.05.1909

Сын: Шерстобитов Валериан Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.06.1911

Сын: Шерстобитов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Рождение ребёнка
18.10.1913 ст.

Сын: Шерстобитов Леон Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.03.1917 ст.

Сын: Шерстобитов Ливерий Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Суерка, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.02.1919

Сын: Шерстобитов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.05.1921

Сын: Шерстобитов Всеволод Васильевич

Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна

Смерть
14.11.1935
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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