Шерстобитов Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти14.11.1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Работа или профессия
С 21.09.1899 по 10.10.1901 ст.
Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Верхне-Алабугская церковь во имя Казанской иконы Божьей матери, Курганский уезд И.д. псаломщика. В 1900 г. за выдающуюся деятельность по организации церковного хора объявлена благодарность Епархиально... Показать все
Посвящение в духовный сан
С 21.06.1902 по 08.06.1905 ст.
Терсюкское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Церковь Николая Чудотворца и Екатерины, село Терсюкское Ялуторовского уезда. Псаломщик. Принят в духовное звание.
Рождение ребёнка
08.04.1906 ст.
Сын: Шерстобитов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
08.06.1907
Сын: Шерстобитов Виталий (Виктор) Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
31.05.1909
Сын: Шерстобитов Валериан Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Ингалинское, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.06.1911
Сын: Шерстобитов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
18.10.1913 ст.
Сын: Шерстобитов Леон Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
28.03.1917 ст.
Сын: Шерстобитов Ливерий Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Суерка, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.02.1919
Сын: Шерстобитов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Рождение ребёнка
03.05.1921
Сын: Шерстобитов Всеволод Васильевич
Мать ребёнка: Шерстобитова Евдокия Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1935
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика