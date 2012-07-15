Хуррамова (Шерстобитова) Людмила Всеволодовна
Место рождения
Дата рождения31.10.1947
Дата смерти15.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1947
Бракосочетание
08.07.1977
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуррамов Бахтияр Хабибович
Москва
Развод
13.10.1979
Смерть
15.07.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург