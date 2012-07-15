Хуррамова (Шерстобитова) Людмила Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуррамова (Шерстобитова) Людмила Всеволодовна

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Место рождения

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

31.10.1947

Дата смерти

15.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1947

Отец: Шерстобитов Всеволод Васильевич

Мать: Шерстобитова Валентина Ивановна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
08.07.1977

Муж: Хуррамов Бахтияр Хабибович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуррамов Бахтияр Хабибович

Москва
Развод
13.10.1979

Муж: Хуррамов Бахтияр Хабибович

Смерть
15.07.2012
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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